نورة الغانم: المدارس الخاصة تمثّل 42% من المنظومة التعليمية

نسعى لتعريف طلبة المدارس بمعاني كلمات النشيد الوطني للبلاد



عبدالعزيز الفضلي



نظم الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة حملة النشيد الوطني بعنوان «تحبها..أنشد لها» في حديقة الشهيد بمشاركة عدد كبير من طلبة المدارس الخاصة بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية.



وقالت رئيسة الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة نورة الغانم ان الفعالية تقام بالتعاون مع شركة فو للاحتفالات الوطنية والمشاركين من كل المدارس الخاصة، والتي تمثل نحو 42% من المنظومة التعليمية بالكويت والهدف منها تأصيل الانتماء لهذا الوطن وحفظ النشيد ومعرفة معاني كلماته التي تعتبر فخرا لكل كويتي يعتز بهذا البلد.



وأضافت الغانم: هناك ملفات تحتاج إلى تركيز من قبل وزارة التربية خاصة بعد السماح بالالتحاق بعائل ومنها المسميات الوظيفية، والتي تشكل عائقا في التعيينات حيث تختلف بعض المناصب القيادية للمدارس الخاصة عن الحكومية لتشعيب الأنظمة التعليمية، وعلى سبيل المثال لا يوجد مدير مساعد في المدارس الأجنبية فيما يوجد بالقطاع العام الوكيل إضافة إلى مسميات أخرى، حتى في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض الأنظمة تحتاج لمسميات تتماشى مع المعطيات العالمية التابعة لها، وجار العمل عليها.



وتابعت: سمعنا عن لائحة جديدة لرسوم استغلال المدارس الخاصة وننتظر تعميمها وسمعنا عن زيادة الأجور فيها ونتمنى من الوزير أن ينظر إلى العملية التعليمية من ناحية أن أي زيادة على المدارس الخاصة ستؤثر على جودة التعليم فيها، فالعملية التعليمية تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة لاسيما المرتبطة بأنظمة خارجية.



من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة الريان أمين سر الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة لنا العيار إن الاحتفالية تأتي في إطار احتفالاتنا بالأعياد الوطنية ومشاركة طلبة المدارس الخاصة بحملة «تحبها.. انشد لها»، مشيرة إلى أن كل مدرسة خاصة يمثلها طلبة في الحفل ينشدون السلام الوطني للكويت.



وذكرت العيار أنها مبادرة من القطاع الخاص الذي يمثل 45% من طلبة الكويت، لافتة إلى أننا نهدف من ذلك الى تعزيز الروح الوطنية وغرس الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من شارك في إنجاح الاحتفالية خاصة وزارة الإعلام.