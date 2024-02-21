مريم بندق



قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء»، إن الضوابط حددت شروط استئذان الموظف أثناء شهر رمضان المبارك، ومن أهمها أن يتم احتسابها مثل الشهر الميلادي أي 4 مرات شهريا.



وردا على سؤال حول عدد الساعات المسموح بها، أجابت قائلة: هذه الساعات يقدرها المسؤول المباشر.



وعن البصمة المطلوبة من الموظف الذي يقدم استئذانا، قالت: يؤدي الموظف البصمة حضورا ويستأذن عن بصمة الانصراف والعكس صحيح إذا رغب الموظف في الاستئذان من بصمة الحضور صباحا يقدم طلبا بذلك على أن يؤدي بصمة الانصراف. وعما إذا كان يسمح للموظف من عدمه بالبصمة عند الحضور صباحا متأخرا عن الساعات المحددة (الساعتين المرنة) وفترة السماح (البالغة 15 دقيقة للإناث والذكور)، ردت المصادر: نعم يسمح لهم بأداء البصمة وتخصم دقائق التأخير حسب اللائحة من ساعات الاستئذان الشهرية ويستمر الموظف في دوامه حتى يؤدي البصمة بالوقت المحدد عند الانصراف، وتحسب مبكرا للإناث 15 دقيقة وتزيد إلى 30 دقيقة إن لم يستفدن من فترة السماح صباحا، وكذلك الذكور يسمح لهم بالانصراف مبكرا 15 دقيقة إن لم يستفدوا منها صباحا.