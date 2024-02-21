عاطف رمضان



استقبلت قرية المستهلك الصغير على شاطئ الصليبخات يوم الاثنين الفوج الأول من طالبات المدارس الابتدائية، وذلك بحضور ممثلين من وزارة التربية، كما استقبلت القرية أمس الثلاثاء طلبة من المرحلة الابتدائية.



وقال رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك مشعل المانع في تصريح لـ «الأنباء» ان قرية المستهلك الصغير تستقبل 8 آلاف طالب وطالبة من مدارس المراحل المتوسطة والابتدائية ورياض الأطفال خلال 4 أيام من 19 إلى 22 فبراير الجاري، مشيرا إلى ان وزارات «التجارة» و«التربية» و«الصحة» ووحدة تنظيم التأمين وجمعية حماية المستهلك وجهات أخرى قدمت للطلبة والطالبات ورش عمل توعوية عن الغذاء السليم والإرشادات المتعلقة بالصحة العامة وكيفية التسوق والتعرف على الرسائل الوهمية، وكذلك الرسائل التوعوية التي تتضمن إرشادات يستفيد منها هؤلاء الطلبة والطالبات.



وأضاف المانع ان الطلبة والطالبات تمت توعيتهم بكيفية قراءة تواريخ صلاحية المنتجات والسلع الغذائية وأهمية فاتورة الشراء ومعرفة حقوقهم الاستهلاكية.



ولفت إلى انه بجانب الورش التعليمية كانت هناك فقرات المرح الترفيهية في قرية الكوت التي تحتوي على ألعاب كويتية قديمة وجلسات وخيام شاطئية ومعرض تراثي عن تاريخ وإنجازات حماية المستهلك، وكذلك قرية المرح التي تحتوي على ألعاب، منها سيارات اللاسلكي والتسلق وقطار القرية والنطاطيات والمسابقات والجوائز وقرية المستقبل التي تضم الطاقة المستدامة والأغذية المستدامة والخطوات المستدامة.