

في إطار مساعي الخطوط الجوية الكويتية لتوطيد أواصر العلاقات مع جهات الدولة، ولمد جسور التعاون المشترك والتواصل وترسيخها، التقى رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام في مقر الهيئة، حيث تبادل الطرفان الحديث حول تعزيز العلاقات بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطويرها كي تعود بالفائدة على البلاد.



وفي هذا الشأن، قال رئيس مجلس الإدارة الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسرنا اليوم لقاء د.الفجام والتعرف على المسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعلى جهودهم الطيبة والمبذولة في تحسين مخرجات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية في بلادنا للأفضل، كما بحثنا سبل تعزيز التعاون بين الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في تدريب وتأهيل طلبة الهيئة على القطاعات التشغيلية في الشركة.



وتابع: ندرس مع الهيئة فتح المجال أمام أبنائنا الطلبة والخريجين لمنحهم فرص وظيفية في الخطوط الجوية الكويتية، وذلك عبر تعليمهم من خلال دورات تدريبية في الشركة على قطاعات تشغيلية مختلفة مثل تخطيط الوجهات والشحن والمبيعات والعمليات وغيرها وتجهيزهم وتأهيلهم من قبل خبرات موظفينا ليصبحوا من منتسبي الشركة في الفترة المقبلة.



وذكر الفقعان بأن هذا التعاون سيحدث طفرة في المستقبل لما له من أهمية كبرى في تجهيز وإعداد أجيال على خدمة ناقلهم الوطني الخطوط الجوية الكويتية، مشيرا إلى أن الطائر الأزرق لطالما أبدى اهتمامه بالشباب والكفاءات الوطنية التي تسهم فعليا في تنمية وازدهار الشركة والوصول بها إلى آفاق رحبة.



وأردف قائلا: نتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان للقائمين على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتعاونهم الملموس في السعي وراء الاستثمار في الأجيال القادمة وتطويرها وتحرص الخطوط الجوية الكويتية دائما على أن تكون جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي للمساهمة في كل ما هو يعود بالمصلحة العامة على البلاد ولكل الأطراف.