

الدوحة - فريد عبدالباقي



كشفت مصادر لـ «الأنباء» أن الاتحاد القطري لكرة القدم بصدد إبرام عقد جديد مع الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز مدرب العنابي حتى موعد نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وذلك بعد نجاحه في قيادة العنابي لتحقيق لقب بطولة كأس أمم آسيا 2023 والتي أقيمت في الدوحة الشهر الجاري، والاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وكان رئيس الاتحاد القطري جاسم بن راشد البوعينين، أعلن عقب نهاية البطولة القارية، أن لوبيز مستمر في عمله بقيادة العنابي، وأنه سيتم التنسيق مع ناديه الوكرة بهذا الشأن.

يذكر أن الاتحاد القطري قرر فسخ عقد البرتغالي كارلوس كيروش قبل انطلاق كأس آسيا بشهر تقريبا وإسناد المهمة بشكل مؤقت إلى مدرب الوكرة ماركيز لوبيز، حتى نهاية البطولة الآسيوية. ومن المقرر أن يخوض العنابي أولى مبارياته الرسمية الشهر المقبل، عندما يستكمل مشواره في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، حيث يحل العنابي ضيفا على منتخبنا الوطني «الأزرق» 21 مارس المقبل في ثالث جولات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبي الهند وأفغانستان، وفي الجولة الرابعة يستضيف العنابي منتخبنا الوطني 26 مارس المقبل.