تقدم سفير دولة قطر لدى دولة الكويت السفير علي بن عبدالله آل محمود إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومة الكويت الرشيدة، وللشعب الكويتي الشقيق، بأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة الكويت بالعيد الوطني الـ 63 وذكرى يوم التحرير الـ 33، داعيا المولى عز وجل أن يعيدهما على صاحب السمو الأمير بموفور الصحة ودوام العافية والسعادة، وعلى الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.



وقال في تصريح صحافي: يطيب لي أن نستذكر في هاتين المناسبتين السعيدتين ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات من أجل بناء ورفعة وتقدم الكويت العزيزة، التي قدم أبناؤها المخلصون الغالي والنفيس في سبيل تحرير وطنهم، كما نستذكر أيضا بكل فخر واعتزاز الدور المشرف للقوات القطرية التي شاركت في معركة تحرير الكويت والتي ظلت تمثل رمزا للتلاحم الخليجي.



وأضاف: أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بينهما، وعلى حرص دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على تنمية وتعزيز هذه العلاقات بكل المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لما فيه خير وتقدم ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين.