بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووفد اتحاد الصحافيين الخليجيين سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الصحافيين الخليجيين.



وذكرت الأمانة العامة في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال البديوي لوفد اتحاد الصحافيين الخليجيين المكون من الرئيس الفخري للاتحاد خالد المالك ورئيس الاتحاد محمد الحمادي ونائب الرئيس والأمين العام للاتحاد عيسى الشايجي ورئيس لجنة فض المنازعات عدنان الراشد والمدير التنفيذي للاتحاد فواز سليمان في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.



وأضاف البيان ان الأمين العام قدم خالص التهاني والتبريكات لأعضاء الاتحاد بمناسبة إعلان قيام اتحاد الصحافيين الخليجيين في شهر يناير الماضي بمملكة البحرين.



وأشاد البديوي في البيان بالأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد والتي تسعي للارتقاء بالعمل الصحافي الخليجي وتحقيق المزيد من المكتسبات للصحافة وصيانة حقوق الصحافيين والإعلاميين وتسهيل التواصل مع المنظمات الصحافية الإقليمية والدولية وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الارتقاء بالصحافيين والصحافة والإعلام بدول مجلس التعاون.