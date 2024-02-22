في إطار تعزيز الشراكة العلمية ودعم جهود التنمية البشرية داخل الكويت، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 18 حتى 20 الشهر الجاري.



وجاءت مشاركة الصندوق في المعرض العلمي، من خلال جناح خاص استعرض فيه دوره التنموي والمجتمعي داخل وخارج الكويت، بالإضافة إلى تعريف الطلبة حديثي التخرج والزوار المشاركين بالبرنامج التدريبي السنوي الذي ينظمه الصندوق منذ العام 2004 «برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج» والبالغ عدد خريجيه حتى الشهر القادم أكثر من 1000 متدرب ومتدربه.



وأشاد مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية د.دعيج الركيبي بمشاركة الصندوق في هذا المحفل، وحرصه على تنمية الشباب الذي يأتي انسجاما مع توصيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في دعم الشباب الكويتي، وتقديم الحلول الوطنية المستندة الى مشاريع هندسية في مختلف قطاعات الدولة والبالغ عددها أكثر من 90 مشروعا قدمه أكثر من 350 مهندسا ومهندسة.