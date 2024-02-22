

عادت عملة بيتكوين بقوة لتجاوز مستوى تريليون دولار، وتدفع السوق الإجمالي للعملات المشفرة إلى حافة تريليوني دولار.



وتضاعفت قيمة العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 52000 دولار منذ نوفمبر 2022. وقد تميز ذلك العام بالانهيار الداخلي البارز لبورصة العملات المشفرة FTX، مما أدى إلى حدوث أزمات سيولة في العديد من شركات العملات المشفرة الصغيرة.



وبعد مكاسب البيتكوين في عام 2023، عاد المستثمرون بأعداد كبيرة في الأسابيع الأخيرة، مما دفع القيمة السوقية للأصل إلى ما يزيد على تريليون دولار للمرة الأولى منذ ذروتها في عام 2021، بناء على بيانات من CoinMarketCap. وعلى النقيض من العملات التقليدية، فإن المعروض من عملة بيتكوين محدود ومن المتوقع أن يصل إلى ذروته في عام 2140، وفقا لموقع تتبع أسعار العملات المشفرة.



تم تعزيز التدفقات المالية إلى عملة البيتكوين من خلال الإطلاق الأخير للصناديق المتداولة في البورصة والتي تستثمر مباشرة في العملة المشفرة والتي سهلت على مستثمري التجزئة وضع الأموال في الأصل. وارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة 13% تقريبا منذ 10 يناير، عندما أعطى المنظمون الأميركيون الضوء الأخضر لشركات الاستثمار الراغبة في تقديم مثل هذه الأموال.



ولاتزال عملة بيتكوين بعيدة عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69000 دولار، والذي وصلت إليه في نوفمبر 2021، لكن اللاعبين في الصناعة الذين تحدثوا مؤخرا إلى CNN يتوقعون أن تستمر في الارتفاع هذا العام وقد يتم تجاوز تلك الذروة.



ويعود جزء من الاتجاه الصعودي إلى «التنصيف» القادم لعملة بيتكوين، وهي سمة من سمات تصميمها تعمل تلقائيا على خفض معدل العملات الجديدة التي تدخل التداول إلى النصف، وهو حدث يحدث كل 4 سنوات تقريبا.



وقال نائب المشرف السابق في وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك غاريث رودس الأسبوع الماضي «لقد أدى كل حدث تنصيف تاريخيا إلى نوع من الحركة السعرية الصعودية».



ومع ذلك، فإن الارتفاع الأخير في عملة بيتكوين لن يغير الحقيقة المزعجة للمستثمرين: الأصول محفوفة بالمخاطر، وعرضة للتقلبات العنيفة في القيمة، ولاتزال تحت مجهر المنظمين إلى حد كبير.



وفي شهر يناير، قبل الموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين، قال غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، على منصة «إكس»: أصبح عدد من المنصات الرئيسية وأصول العملات المشفرة معسرة و/أو فقدت قيمتها. لاتزال الاستثمارات في الأصول المشفرة معرضة لمخاطر كبيرة.