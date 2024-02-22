

أقامت الجمعية الكويتية للدراسات العليا الحلقة النقاشية «مستقبل الطلبة بين التحديات والطموح»، التي أدارتها المحامية والأكاديمية تهاني الظفيري، وشارك فيه كل من عميد كلية العلوم الإدارية بالجامعة الدولية الكويت د.كمال ناصر، وأستاذ القانون بكلية الدراسات التجارية د.سامي العنزي، والأستاذة بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت د.نعيمة طاهر.



وقد تحدث المشاركون حول العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع التعليم والمؤسسات التعليمية، حيث أشاروا إلى ضعف مخرجات التعليم بسبب أزمة «كورونا» التي أثرت بشكل على أداء المؤسسات التعليمية وعدم تطوير المناهج والانتقال إلى التعليم الإلكتروني بدلا من التعليم التقليدي.



وبحث المشاركون أهم الإيجابيات والسلبيات التي تواجه تطوير المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العام والعالي، مشددين على ضرورة تطوير المناهج وفق احتياجات سوق العمل، مع ضرورة التأكيد على جودة المناهج وفق منظمات جودة التعليم العالمية.



وفي نهاية الندوة قام رئيس الجمعية د.محمد العتيبي بمشاركة عضو مجلس إدارة الجمعية الشيخة سهيلة فهد الصباح تكريم المشاركين في الحلقة النقاشية وتقديم شهادات تقديرية لهم.