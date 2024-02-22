غسان مملوك: نتعاون مع شركائنا الإستراتيجيين لتقديم أحدث الحلول في مجالي «إيكمو» وإدارة رعاية المرضى

الكويت تؤكد التزامها بالنهوض بالرعاية الصحية كما تسلط الضوء على مكانتها كدولة رائدة في الابتكار الطبي



قامت شركة التقدم التكنولوجي، الرائدة في مجال توريد الأجهزة الطبية، بالمشاركة كراع بلاتيني للنسخة العاشرة من مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم» لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا، والذي استضافته الكويت للمرة الأولى، في فندق ماريوت كورت يارد.



وتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية وحضور وزير الصحة د.أحمد العوضي، وشهد مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بخدمة دعم الحياة خارج الجسم، من خلال أكثر من 120 محاضرة قدمها 80 خبيرا واستشاريا في مجال العناية المركزة للكبار والأطفال على مستوى العالم، وبالتحديد فيما يتعلق بخدمة دعم الحياة خارج الجسم، المعروفة أيضا بإجراء «الأكسجة الغشائية بالتنظير الخارجي» (إيكمو)، وتمتلك الكويت 7 مراكز متخصصة بهذا الإجراء، تم تنفيذ 500 عملية ناجحة فيها منذ عام 2017.



وأثناء إجراء الأكسجة الغشائية بالتنظير الخارجي، يتم ضخ الدم خارج الجسم إلى جهاز رئوي قلبي صناعي، يعمل على التخلص من ثاني أكسيد الكربون، وإعادة إرساله محملا بالأكسجين إلى أنسجة الجسم، لتعويض بعض وظائف القلب أو الرئتين أثناء العمليات الجراحية الكبرى مثل القلب المفتوح.



وشهد عام 1971، تنفيذ أول عملية باستخدام الـ ECMO، ويعتبر اليوم هذا الإجراء وسيلة مثبتة ومقبولة عموما لدعم الأعضاء، بالإضافة إلى أنه إجراء ينقذ حياة البالغين والأطفال على حد سواء.



وخلال مشاركتها في المؤتمر، عرضت شركة التقدم التكنولوجي 13 من العلامات العالمية الرائدة في مجال المعدات الطبية المتقدمة، من ضمنها «جي إي هيلث كير»، وهي شركة دولية مقرها الرئيسي في مدينة شيكاغو توفر البنية التحتية الرقمية وتحليلات البيانات وأدوات نظم دعم القرار للمساعدة في تشخيص وعلاج ومراقبة أوضاع المرضى، «ماسيمو»، وهي شركة التكنولوجيا الطبية العالمية والرائدة في مجال تقنيات مراقبة الحالة الصحية للمرضى، «هيموفينت»، الشركة الألمانية المتخصصة بالأجهزة الطبية المتعلقة بتطوير الأنظمة المرتبطة بإجراء عمليات الإيكمو، وأيضا «إكسيلينك»، الشركة السويسرية التي تجمع بين الخبرة الإلكترونية والسريرية والبرمجيات لمساعدة المتخصصين بالرعاية الصحية في إدارة ومراقبة المؤشرات الحيوية لمجموعة من المرضي في الوقت نفسه.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة التقدم التكنولوجي غسان مملوك: «إن التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم أحدث الحلول في مجالي «إيكمو» وإدارة رعاية المرضى جزء لا يتجزأ من مهمة شركتنا الأشمل والرامية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في الكويت».



وأضاف مملوك: «ومن خلال استضافتها لهذا المؤتمر، تؤكد الكويت الالتزام بالنهوض بالرعاية الصحية، كما تسلط الضوء على مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار الطبي. ويعكس النجاح في تنظيم هذا المؤتمر أهمية مبدأ التعاون لإحراز التقدم التكنولوجي كجزء من هدف مشترك لتعزيز رعاية المرضى».