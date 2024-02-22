

اعتبرت رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة د.وجدان العقاب، أن توقيع مذكرة التفاهم بين «حماية البيئة» والجمعية الكويتية لعلوم الأرض يأتي إدراكا لأهمية تعزيز مبدأ الشراكة بين المنظمات وجمعيات النفع العام المحلية التي تتوافق أهدافها ودعم التعاون فيما بينهما وأهمية تضافر الجهود وتوحيدها لرفع مستوى الوعي في مجالات علوم الأرض والبيئة المختلفة، وتقوية الروابط والعلاقات المهنية لتنسيق وتوحيد الجهود المبذولة لتطوير العمل في مجالات علوم الأرض والبيئة، مشيدة بحرص الدكتور مبارك الهاجري رئيس جمعية علوم الأرض على فتح آفاق التعاون مع جمعية البيئة.



وأوضحت د.العقاب، على هامش احتفالية توقيع المذكرة، أنها تنسق لجهود الطرفين في المجالات المختلفة التي تخدم مجالات علوم الأرض والبيئة، وتؤطر العمل المشترك والتعاون بينهما من خلال العديد من المواد التخصصية منها المادة الأولى، وتشمل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التوعية ونشر الثقافة في مجال علوم الأرض والبيئة وزيادة الوعي بالظواهر والمظاهر علميا في مجالات علوم الأرض والبيئة المختلفة والتحديات المرتبطة بها.



وتابعت: جاء في المادة الثانية: يحرص الطرفان على التعاون في المجالات ذات الصلة بجوانب علوم الأرض والبيئة والاستفادة من تطبيقاتها من خلال العمل المشترك في مشاريع بحثية تخدم المختصين والمهتمين بمجالات علوم الأرض المختلفة. وتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين في مجال علوم الأرض والتي تسهم في فهم الظواهر والمظاهر الجيولوجية وإيجاد حلول للتحديات ذات الصلة المشتركة. وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة والمتخصصة في مجالات علوم الأرض بهدف تأهيل الأفراد والكوادر الوطنية لاكتساب المهارات المناسبة وزيادة الوعي والتطوير في المجالات التخصصية، فضلا عن المساهمة في توفير فرص تدريبية لمنتسبي وكوادر الجهتين وتنفيذ برامج تدريبية نوعية وإثرائية عبر التنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ تلك البرامج، والتنسيق والتعاون بين الطرفين في تنظيم الأنشطة التوعوية المشتركة لنشر ثقافة مجالات علوم الأرض وإبراز أهميتها للمجتمع مما يسهم في اكتشاف ورعاية المهتمين بعلوم الأرض، فضلا عن المشاركة في تنظيم ورش العمل وعقد الندوات والرحلات الجيولوجية العلمية والتثقيفية للمظاهر الجيولوجية وكل ما يستجد في هذا الصدد، والتنسيق لتنظيم المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية حول الجوانب العلمية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات والنتائج الناجمة عنها.



من جانبه، بين رئيس الجمعية الكويتية لعلوم الأرض د.مبارك الهاجري «يعزز الطرفان بموجب الاتفاقية المساهمة بتقديم الدعم والمشورة عند الحاجة في المجالات التالية، وتقديم المشورة في المواضيع الفنية للمظاهر الجيولوجية التحديات المحلية التي تحتاج لحلول من خلال الخبرات العلمية والعملية، والمساهمة بالدعم المعلوماتي وتبني المبادرات المفيدة لتطوير مختلف مجالات علوم الأرض والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية»، مثنيا في هذا السياق على فعاليات جمعية البيئة طوال مسيرة 50 عاما زاخرة بإثراء العلوم والمجالات البيئية التطوعية ومنها مجال الجيولوجيا الذي اهتمت به الجمعية بوضوح.



ولفت إلى أهمية الشراكات والتعاون بين جمعية علوم الأرض والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، مضيفا: تم توقيع اتفاقيات تعاون بين الجمعية الكويتية لعلوم الأرض وبعض المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتأطير العمل والتعاون المشترك، وقد بلغ عددها 8، وهي: الجمعية الكويتية لحماية البيئة، الجمعية الكويتية الجغرافية، الجمعية السعودية لعلوم الأرض، الجمعية العمانية الجيولوجية، جمعية الجيولوجيون السعوديون، الجمعية الأميركية لجيولوجيي البترول، جمعية جيوفيزيائي الاستكشاف، والجمعية الأوروبية لعلماء الأرض والمهندسين.