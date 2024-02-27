أكدت وزارة الصحة مواكبتها للاحتفالات بالأعياد الوطنية من خلال تجهيز عيادات ميدانية متكاملة مزودة بالمستلزمات الطبية الضرورية موزعة في مناطق المحافظات الست ومناطق الشاليهات.



وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة د.أحمد الشطي لـ «كونا» إنه تم تشكيل فرق فني للطوارئ الطبية مع توفير آليات مساندة تسهم في تعامل رجال الإدارة مع التجمعات والازدحامات وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتقديم العناية الطبية اللازمة.



وأوضح الشطي أن الخطة تضمنت تواجد العيادات الطبية المتنقلة وخيم العلاج الميدانية المزودة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وسيارات إسعاف (عناية مركزة) تعمل على مدار الساعة فضلا عن تجهيز غرف الطوارئ المركزية وجميع مراكز الإسعاف للتعامل مع أي طارئ.



ولفت إلى مشاركة 23 سيارة إسعاف وثلاث سيارات إمداد وأربع دراجات إسعاف وسبع عيادات متنقلة وخيم إسعاف، مبينا انه تم إسعاف 59 حالة في العيادات ونقل ثماني حالات إلى المستشفى حتى الآن.



وأعرب عن اعتزازه بوجود أكثر من 86 فردا من فنيي الطوارئ الطبية موزعين على أكثر من 25 موقعا في مختلف مناطق البلاد لمواكبة الاحتفالات، مشيرا إلى مساهمة ست مناطق صحية على مستوى الكويت تشمل الأحمدي والفروانية وحولي والعاصمة والجهراء والصباح الصحية لتغطي كل أرجاء البلاد.



ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلا المولى عز وجل أن تستمر مسيرة التنمية والعطاء.