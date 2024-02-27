قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا نادي النصر لفوز جديد على حساب الشباب 3-2 ضمن مباريات المرحلة الحادية والعشرين من بطولة الدوري السعودي. سجل ثلاثية النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة (20 من ركلة جزاء)، وضاعف البرازيلي أندرسون تاليسكا النتيجة بالهدفين الثاني والثالث (47 و86)، فيما سجل للشباب البلجيكي يانيك كاراسكو (45 من ركلة جزاء) والبرازيلي كارلوس جونيور (67).



ورفع النصر رصيده إلى النقطة (52) في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.



وواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تربعه على صدارة ترتيب الهدافين بعدما وصل إلى الهدف رقم (22) ليوسع فارق الأهداف مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.



وشارك الكرواتي إيفان راكيتيتش في المباراة الثانية له مع الشباب، منذ انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي إشبيلية الإسباني.



وفي المباراة الثانية فاز فريق الفيحاء على أبها 3-2. ووصل فريق الفيحاء بهذا الفوز إلى النقطة 25 في المركز العاشر، في حين توقف رصيد أبها عند 15 نقطة في المركز 17.