ثامر السليم



تقدم مجلس إدارة جمعية الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية من مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وعموم أبناء الكويت البررة، بأحر وأسمى التهاني والتبريكات بحلول العيد الوطني وذكرى التحرير.



وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم: باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي الجمعية أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الكريم، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للاستقلال والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب مثل هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.



وأضاف: إن ذكرى هاتين المناسبتين حافز مستمر للعطاء، وفرصة لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس كل ابنائنا وبناتنا جيل الشباب، ولتعلموا حب الوطن وتجسيد الوحدة الوطنية.



وأشار الحضرم إلى أن الإداريين في مؤسسات وزارتي التربية والتعليم العالي في انتظار تسكين المناصب الإشرافية والقيادية داخل قطاعات الوزارة، واتخاذ الإداريين مناصبهم الإدارية والإشرافية المستحقة، داعيا وزير التربية ووزير التعليم العالي د. عادل العدواني للإسراع في تسكين المناصب بالمؤسسات التعليمية، وذلك من أجل تهيئة الأجواء وخلق بيئة عمل قادرة على العمل والابداع والمساهمة في التقدم والرقي والازدهار.