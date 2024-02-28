دارين العلي



أشاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف باستجابة والتزام المواطنين بدعوات وزارة الكهرباء والماء بشأن الحفاظ على نعمة المياه واستخدمها بالشكل الأمثل، وكذلك تعليمات وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة بعدم رمي بالونات المياه وغيرها من المظاهر السلبية التي تتسبب في هدر المياه.



وقد حققت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خلال الأعياد الوطنية وفرا في معدل استهلاك المياه بنحو 16.8 مليون غالون امبراطوري، مقارنة بالعام الماضي.



وأوضح الحجرف أنه وفقا للإحصائية الخاصة بمعدل استهلاك المياه خلال فترة الأعياد الوطنية للعام 2024 (يومي 25 و26 فبراير) فإن معدل استهلاك المياه بلغ 800.9 مليون غالون في حين بلغ المعدل عن نفس الفترة من العام الفائت 817.7 مليون غالون، أي بأقل بنحو 16.8 مليون جالون اي بنسبة توفير 2.6%.



وقال: على الرغم من ان معدل الزيادة السنوية في زيادة الطلب على المياه لهذا العام بـ 6% وذلك بسبب الزيادة السكانية واتساع الرقعة العمرانية، إلا أن توفير 16.8 مليون غالون خلال الأعياد الوطنية يؤكد على زيادة الوعي الحضاري والمسؤولية الوطنية لدى المواطنين والمقيمين في الكويت بأهمية الحفاظ على نعمة المياه.



يذكر ان كلا من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة أطلقت قبيل انطلاق الاحتفال بمناسبتي عيدي الاستقلال والتحرير حملة إعلامية وتوعوية تدعو عبرها المواطنين إلى الحفاظ على نعمة المياه من الهدر واستخدامها بالشكل الأمثل، الأمر الذي عكس الصورة الحضارية المثلى لاحتفالات هذا العام.