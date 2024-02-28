ارتفع سعر عملة بيتكوين المشفرة إلى مستوى 57 ألف دولار في التداولات الصباحية المبكرة في آسيا أمس، لأول مرة منذ أواخر عام 2021، مدعومة بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة، بالإضافة إلى عمليات الشراء الإضافية التي تقوم بها شركة MicroStrategy Inc.



وأضاف أكبر أصل رقمي 10% خلال آخر 24 ساعة، إلا أنه قلص المكاسب قليلا إلى مستوى 56.48 ألف دولار صباح أمس بعد تقدم بأكثر من 5% في الجلسة الأميركية، وارتفع سعر بيتكوين بنسبة 30% منذ مطلع العام، مما أدى إلى استمرار الارتفاع المطول الذي أثار أيضا شهية المضاربة على العملات الرقمية الأصغر مثل إيثريوم وBNB.



وحفز الارتفاع الطلب من صناديق التداول الفورية، والتي شهدت صافي تدفقات داخلة بقيمة 5.6 مليارات دولار، مما يشير إلى اتساع الطلب على الرمز المميز بما يتجاوز المتحمسين الملتزمين بالأصول الرقمية، وفقا للبيانات التي جمعتها «بلومبرغ»، واطلعت عليها «العربية Business».



من جانبها، قالت شركة MicroStrategy، وهي شركة برمجيات مؤسسية تشتري بيتكوين كجزء من استراتيجية الشركة إنها اشترت 3000 عملة بيتكوين جديدة هذا الشهر، وتمتلك الشركة الآن نحو 10 مليارات دولار من بيتكوين.



وكتبت كاتي ستوكتون، مؤسسة Fairlead Strategies، في مذكرة: «لا نتوقع تراجعا كبيرا من بيتكوين نظرا لاختراقها وزخمها الإيجابي على المدى المتوسط».



وتبلغ القيمة المجمعة للأصول الرقمية الآن نحو 2.2 تريليون دولار، وفقا لـ CoinGecko، مقارنة بمستوى منخفض بلغ حوالي 820 مليار دولار خلال السوق الهابطة في عام 2022 عندما انهارت FTX ومنصات العملات المشفرة الأخرى.



وتقفز العملات الرقمية على الرغم من أن المستثمرين قلصوا توقعاتهم بشأن سياسة نقدية أكثر مرونة هذا العام، وهو ما يتضح من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.



وكتب رئيس استراتيجية الأصول الرقمية في Fundstrat Global Advisors، شون فاريل، في مذكرة: «إن الزخم الصعودي في العملات المشفرة يتكشف على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة»، وتفوقت عملة بيتكوين على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب هذا العام. وصلت نسبة مقارنة سعر التوكن بالمعدن الثمين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين.



ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي، وارتفعت أسهم MicroStrategy بنسبة 16%، وزادت منصة التداول «كوينباس» بنسبة 17%، وقفزت أسهم شركة التعدين «ماراثون ديجيتال» بنسبة 22%.