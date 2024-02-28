الرياض - خالد المصيبيح



حقق الهلال إنجازا تاريخيا ببلوغ الانتصار الـ 14 على التوالي في الدوري السعودي محطما رقم النصر السابق بـ 13 مباراة، وذلك عقب الفوز في الدمام على مستضيفه الاتفاق 2-0 سجلهما سافيتش وسالم الدوسري في الشوط الأول، رافعا رصيده إلى 59 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، فيما استقر الاتفاق في المركز التاسع بـ 28 نقطة.



وفي جدة، حقق الاتحاد فوزا صعبا على ضيفه الوحدة 2-1، محولا تأخره بهدف ايجالو حتى الدقيقة 82، وذلك عندما أدرك التعادل من ضربة جزاء نفذها عبدالرزاق حمدالله الذي أضاف هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، بينما استمر كريم بنزيمة في مستواه المتراجع، وأهدر ضربة جزاء في الشوط الأول كانت كفيلة بإدراك التعادل، وبذلك رفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الخامس فيما ظل الوحدة عاشرا بـ 26 نقطة. من جانب آخر، قدم نادي الشباب احتجاجا إلى لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي تضمن التصرف غير الرياضي الذي قام به لاعب النصر كريستيانو رونالدو تجاه الجمهور الشبابي عقب انتهاء لقاء الفريقان قبل 3 أيام، ويتوقع وحسب اللائحة أن يتم إيقاف النجم البرتغالي مباراتين مع غرامه 20 ألف ريال.