يقام في 23 يونيو المقبل في باريس عرض أزياء جماعي مشترك نادر لتشكيلات عدد من أبرز المصممين الفرنسيين، سيكون «بمنزلة احتفال افتتاح» لدورة الألعاب الأولمبية قبل شهر من بدئها، بحسب الجهة المنظمة وهي مجلة «فوغ إنترناشيونال». وقالت رئيسة تحرير «فوغ» آنا وينتور لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في باريس إن الحدث «يقام في الهواء الطلق، في ساحة فاندوم، وسيكون مزيجا من عروض الأزياء والأنشطة الترفيهية والأدائية وبعض المفاجآت».



وأضافت وينتور التي تعد من أبرز شخصيات قطاع الموضة عالميا ومن أكثرها نفوذا أنها تمكنت من التغلب على عقبات كبيرة مع الإدارات المختصة في العاصمة الفرنسية لإقامة الأمسية في هذه الساحة الباريسية الرمزية. ولم يكن اختيار التاريخ عشوائيا، إذ ان 23 يونيو يصادف اليوم الأولمبي العالمي. ووصفت وينتور هذا العرض بأنه بمنزلة تكريم لـ «مائة عام من الموضة الفرنسية»، منذ دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس عام 1924.



وسيقرن العرض كل عقد من تطور الموضة الفرنسية برياضة أولمبية، من ألعاب القوى إلى رقص البريك، مرورا بالمبارزة (أو الشيش) والتايكوندو. وسيشارك عدد من المصممين البارزين بتشكيلاتهم في هذا العرض الجماعي النادر جدا، من بينهم الفرنسي جاكموس، والمدير الفني لدار «بالمان» أوليفييه روستان، والمدير الفني لدار «لوي فويتون» فاريل ويليامز، الذين حضروا جميعا المؤتمر الصحافي الذي عقد لإطلاق هذا الحدث.