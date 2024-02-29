وقعت كلية الهندسة والبترول عقدا استشاريا مع شركة SNF لصناعة المواد الكيميائية والبوليمرات، ويبشر هذا التعاون الذي تم الاحتفال به في كلية الهندسة والبترول يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير بمرحلة جديدة من التعاون والابتكار بين الأوساط الأكاديمية والصناعة.



وقد مثل كلية الهندسة والبترول القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع، والقائم بأعمال العميد المساعد للاستشارات والتدريب د.عبدالله فهد العجمي، والقائم بأعمال رئيس قسم هندسة البترول د.مبخوت محمد الدوسري، ورئيس مركز الإنتاج البترولي المحسن د.مشعل خلف الغريب، ومثل الشركة جيمي نيسبت المدير الإقليمي لشركة SNF في الشرق الأوسط.



وأشار د.مشعل خلف الغريب، المستشار الفني للمشروع إلى أنه بموجب شروط العقد، سيشرع الطرفان في مبادرات بحثية مشتركة تهدف إلى تطوير تكنولوجيا البوليمر وتطبيقاتها في مختلف القطاعات النفطية وبالأخص ما يتعلق في تعزيز الإنتاج البترولي من المكامن النفطية، لافتا إلى أن هذه الشراكة لا تعنى بتعزيز القدرات البحثية في كلية الهندسة فحسب، بل تؤكد أيضا التزام شركة SNF بتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع المؤسسات التعليمية من خلال رؤية مشتركة لدفع حدود الاكتشاف العلمي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يحمل وعدا هائلا لدفع حدود تطبيقات عمليات الإنتاج البترولي المحسن إلى الأمام.