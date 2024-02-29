أقام مكتب مساعد العميد للشإون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا ومكتب التقييم الأكاديمي ورشة عمل بعنوان «زيارة إعادة الاعتماد لهيئة الاعتماد الأكاديمي ABET في نوفمبر 2025 وإعداد تقرير دراسة الحالة الذاتية».



وافتتح مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.سرور العتيبي أعمال الورشة بكلمة شدد فيها على الأهمية البالغة للمسؤوليات المتعلقة بإنجاح عملية إعادة الاعتماد الأكاديمي.



وقام مدير مكتب التقييم الأكاديمي د.محمد شودري بتقديم هذه الورشة بحضور رؤساء الأقسام العلمية ورئيس وحدة التقييم الأكاديمي ومنسقي لجان البرامج الأكاديمية والتقييم الأكاديمي للأقسام، وتناولت الورشة قضايا متعلقة بالتحضير لزيارة الاعتماد المرتقبة لـ ABET وإعداد تقرير دراسة الحالة الذاتية وتوضيح الجدول الزمني للمتطلبات والمنجزات المطلوبة في هذا الصدد، وكذلك تم ترشيح أفراد للقيام بمسؤوليات التحضير لزيارة الاعتماد وإعداد تقرير دراسة الحالة الذاتية.



الجدير بالذكر أن جميع برامج الهندسة في الكلية سبق أن حصلت على اعتماد لجنة الاعتماد الهندسي التابعة لـABET وذلك منذ العام 2008، وتهدف كلية الهندسة والبترول إلى تحقيق التحسين المستمر لكل برامج الكلية، ولاسيما في إطار عملية الاعتماد الأكاديمي وإعادة الاعتماد، ومن هذا المنطلق يأتي دور مكتب مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا ومكتب التقييم الأكاديمي الخاص بتنسيق عمليات التقييم المستمر في الكلية تلبية لهذه الغاية.