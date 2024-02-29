عبدالعزيز الفضلي



في إطار حرص وزارة التربية على إشراك الميدان التربوي في إجراءات تطبيق آلية الدوام المدرسي المرن، وسعيا لتوضيح الإجراءات الخاصة بآلية تطبيقه على الهيئتين التعليمية والإدارية، عقدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا موسعا بحضور الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف متروك المطيري ومدير إدارة التنسيق بالتكليف متعب العتيبي مع ممثلي الميدان التربوي من مناطق العاصمة وحولي والأحمدي التعليمية في قاعة الاجتماعات بمكتب وكيل وزارة التربية.



حضر الاجتماع مدير عام منطقة الأحمدي التعليمية وليد الغيث ومدراء الشؤون التعليمية ومدراء المدارس ومدراء مساعدين من كل مرحلة تعليمية بدءا من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، من التعليم العام والتعليم الديني وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور أهمها آلية الدوام المرن الخاص بأعضاء الهيئتين التعليمية والادارية بالمدارس. وأكدت وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان أن بصمة العاملين بالمدارس مازالت في مرحلتها التجريبية ولن تطبق بشكل فعلي الا بعد معالجة كل المشاكل الفنية والإدارية قبل ربطها بالنظم المتكاملة.



وأضافت الحمدان انه سيتم اعداد الميدان التربوي خلال الفترة التي تسبق التطبيق الفعلي للبصمة من خلال عمل دورات تدريبية وندوات توعوية حول آلية تطبيقها وشرح النظم واللوائح الخاصة بها مع العمل على اعداد دليل ارشادي يوضح كل التنظيمات الإدارية، وذلك لتوحيد اجراءات تطبيقها بكل المؤسسات التعليمية لخلق بيئة تربوية جاذبة للمعلمين والهيئة الادارية مما ينعكس على أدائهم بشكل ايجابي.



وتم خلال الاجتماع الاستماع لملاحظات مديري المدارس من مختلف المراحل التعليمية والأخذ بمقترحاتهم والرد على استفساراتهم ورصد كل المعوقات الراهنة لتتم دراستها ومناقشتها قبيل التطبيق الفعلي للبصمة والتأكد من ملائمتها لطبيعة العمل المدرسي وفق النظم واللوائح المنظمة.



الجدير بالذكر أنه سيتم عقد اجتماع مماثل اليوم مع منطقة الجهراء والفروانية ومبارك الكبير التعليمية حرصا على إتاحة الفرصة لجميع العاملين بالميدان التربوي والاستماع لآرائهم والرد على استفساراتهم والأخذ باقتراحاتهم لدراستها في مرحلة تسبق التطبيق الفعلي للبصمة.