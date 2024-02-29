

عززت أسعار العملات المشفرة مكاسبها خلال تعاملات أمس، ولاسيما البيتكوين التي تجاوزت مستوى 60 ألف دولار مع تفاؤل المستثمرين باقتراب موعد حدث تنصيف معدل تعدين العملة، والإقبال على الصناديق الفورية المتداولة، لتتجاوز القيمة السوقية للعملات المشفرة تريليوني دولار.



وخلال جلسة تعاملات أمس، صعدت البيتكوين بنسبة 6.16% إلى 60.48 ألف دولار، لتتداول أعلى مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ نوفمبر 2021، لتتجه البيتكوين بذلك نحو تسجيل ارتفاع بنسبة 39% خلال فبراير الجاري، في أكبر مكاسب شهرية منذ أكتوبر عام 2021.



كما صعدت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 3% إلى 3346.95 دولارا، كما ارتفعت الريبل 0.47% إلى 58.61 سنتا.



وقال «راين راسموسين» محلل الأسواق لدى «بيت وايز» لإدارة الأصول في تصريح لشبكة «سي إن بي سي»، إن الطلب على البيتكوين نتيجة الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة يفوق المعروض اليومي الجديد في الأسواق بدرجة كبيرة، وإنه يتوقع وجود مزيد من الطلب الكامن لم يتدفق للسوق بعد.



وارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.81% إلى 2.19 تريليون دولار خلال تعاملات الـ 24 ساعة الماضية، رغم تراجع حجم التداول اليومي 12% إلى 97.5 مليار دولار، حسب بيانات «كوين ماركت كاب».