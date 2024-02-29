وقعت شركة الاتصالات الكويتية (stc) مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، بشأن تعزيز تعاونهما الاستراتيجي وتحقيق الريادة في مجال الأعمال على شبكة جيل الـ «5.5G»، وذلك خلال أكبر حدث اتصال وأكثره تأثيرا في العالم «MWC24»، والذي يقام حاليا في برشلونة في الفترة من 26 إلى 29 الجاري.



وقد تم الاتفاق على أن يعمل الطرفان بشكل مشترك على بناء شبكة لاسلكية ذكية G5.5 بناء على الابتكارات المشتركة السابقة بشأن الـ 5G، كما سيشمل التعاون إطلاق وتقديم خدمات جديدة متعلقة بالـ 5.5G تخدم المستهلكين والمنازل (ToC/ToH)، والمؤسسات التجارية (ToB)، بالإضافة إلى دعم عجلة نمو صناعة جيل الـ 5.5G.



وخلال الفعالية تم توقيع مذكرة التفاهم، بحضور فهد العلي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في شركة stc - الكويت، ويانغ تشاوبين، رئيس قطاع منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأعضاء آخرون في فرق الإدارة من كلا الطرفين.



وفي بيان مشترك لهما، أكدت stc وهواوي على انه بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم stc الكويت وهواوي بالتعاون الاستراتيجي في مجال ابتكار تقنية الـ 5.5G لبناء شبكات لاسلكية ذكية ودمج البيانات عبر المجالات المختلفة، وتشمل الشبكات اللاسلكية الذكية حلولا مثل WTTx Suite 2.0 وSmart Care وأنظمة RAN للتوأمة الرقمية.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في stc فهد العلي: «بصفتنا شركة رائدة في مجال الجيل الخامس 5G في السوق الإقليمي، تعتمد stc على أحدث الحلول الذكية لدعم وتمكين التحول الرقمي في البلاد وتلتزم بإثراء تجربة العملاء من خلال حلول رقمية فريدة ومبتكرة. لقد كانت Huawei شريكا استراتيجيا لنا منذ تأسيس الشركة، وقد قمنا معا بتقديم وإطلاق أحدث التقنيات والحلول في السوق».



وأضاف: «مع متطلبات العملاء المتغيرة إلى جانب التطورات التكنولوجية المتطورة في العالم سيعمل الطرفان معا على تعزيز الابتكار في مجال الـ 5.5G وتحسين أداء الشبكة وكفاءتها وذكائها، وتلبية متطلبات المستخدمين والصناعات المتنوعة، وإتاحة المزيد من الفرص التجارية والمزايا التنافسية لـ stc».



وعلى صعيد متصل، قال رئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي يانغ تشاوبين: «تلتزم هواوي بتزويد العملاء بأفضل المنتجات والحلول لمساعدتهم على تمكين التحول في مجال الذكاء الرقمي ونمو الأعمال. وباعتبار stc هي الشريك الاستراتيجي لشركة هواوي في الكويت، فإننا سوف نعمل معاً على استكشاف بشكل مشترك تقنيات وتطبيقات جديدة للشبكات اللاسلكية الذكية بما يتماشى مع رؤية stc الرقمية ودعم رؤية الكويت الرقمية».