

مبارك الخالدي



يقود مجلس إدارة النادي العربي حملة تطويرية في القطاع الرياضي تهدف إلى حفظ حقوق أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية، وذلك من خلال اعتماد تسديد العضويات وتجديد الاشتراكات والتسجيل للعضويات عبر الروابط الإلكترونية التي يتم نشرها في المواقع الرسمية للأندية تسهيلا على الأعضاء وخصوصا المتواجدين خارج البلاد لظروف مختلفة كالعلاج أو الدراسة او حتى السياحة الخاصة.



وقال رئيس النادي عبدالعزيز عاشور في تصريح بثه الموقع الرسمي للنادي اننا نشكر أعضاء الجمعية العمومية بالنادي العربي على تفاعلهم مع نظام التسديد الإلكتروني الذي تم تطبيقه منذ سنتين ولايزال العمل به مستمرا، حيث تم اعتماد هذا الإجراء من قبل الجمعية العمومية بالنادي وهو أول ناد في الكويت بادر إلى هذه الخطوة لحل المشاكل المترافقة لعمليات تسديد الاشتراكات والعضويات والتي تشهدها الأندية في كل موسم إذ يمكن الأعضاء من التسديد او التجديد عبر الوسائل الإلكترونية دون الحضور الشخصي.



وأضاف ان النادي العربي يقود أيضا فكرة جديدة وهي ان يتم التسجيل من خلال وسائل التواصل الإلكتروني دون الحضور إلى مقر النادي، ويجري الإعداد لهذه الخطوة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بوصفها الحامية للرياضيين وحقوق أعضاء الجمعيات العمومية، مشيرا إلى ان الرقم الذي وصل إليه النادي خلال هذه الحملة لا بأس به حتى الآن.



ولفت عاشور إلى ان النظام الأساسي أتاح لمجلس الإدارة إسقاط عضوية الأعضاء الذين لم يسددوا الاشتراكات، وذلك وفق القانون، مضيفا انه لا يوجد في النظام الأساسي «شطب عضوية» ولكن تسقط العضوية ان لم يبادر صاحبها بالتسديد، موضحا ان الإدارة تدرس فكرة ان يساهم هذا الإجراء في حل المشاكل التي ترافق عمليات التسجيل والانتخاب او الترشح لعضوية مجلس الإدارة، متمنيا ان تحذو بقية الأندية حذو النادي العربي تفاديا للكثير من المشاكل وتسهيلا على أعضاء الجمعيات العمومية.



وفي جانب آخر، قام نائب المدير العام بالهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله بزيارة تفقدية للنادي العربي، وذلك في إطار الإشراف على عملية تسجيل العضويات وتسديد الاشتراكات السنوية.