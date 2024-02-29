بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة سبل تعزيز التنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة ذات الصلة في إطار المعالجة الشاملة لقضية المقيمين بصورة غير قانونية. جاء ذلك في بيان



لـ «كونا» صادر عن الجهاز عقب اجتماع عقده الشيخ فهد اليوسف مع الفضالة في قصر نايف. وذكر البيان أن الفضالة قدم خلال الاجتماع عرضا تفصيليا مدعما بالأدلة والإحصاءات حول جهود الجهاز المركزي في معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية. من جهة ثانية، وجه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بتنظيم عملية دخول المراجعين إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بحيث لا يدخل إلا لمن لديه معاملة لإنجازها. وشدد الشيخ فهد اليوسف خلال جولة تفقدية في الإدارة على ضرورة السرعة في إنجاز معاملات المراجعين بعد استيفاء المستندات المطلوبة والمعلومات اللازمة، حيث استمع إلى إيجاز بخصوص مراحل إصدار وثائق السفر للمواطنين. وشاهد اليوسف عرضا مرئيا عن إنجازات الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في 2024 والخطط الحالية والمشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



