ندى أبو نصر



تحت رعاية السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب انطلق أمس في جمعية الخريجين الكويتية مهرجان المنتجات الفلسطينية الرابع بحضور عدد كبير من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت ورجال دين ورجال اعمال كويتيين وعرب اضافة إلى عدد من ابناء الجاليات العربية ومن ابناء الجالية الفلسطينية. وفي البداية، شكر السفير طهبوب الحضور على مشاركتهم افتتاح المهرجان، مثمنا دعمهم للمنتجات الفلسطينية التي تتمتع بجودة عالية، كما شكر دولة الكويت على فتح اسواقها للمنتجات الفلسطينية. وقال ان المهرجان يعتبر نوعا من الدعم الاقتصادي لفلسطين في ظل الظروف التي تمر بها وحصار قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأعرب عن فخره بالمنتجات الفلسطينية وبجودتها العالية، وشكر الكويت على كل ما تقدمه من تسهيلات لما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل عام وخاصة ما يتعلق بالشأن التجاري. كما أعرب عن سعادته بالإقبال على المعارض الفلسطينية التي تقام داخل الكويت وخصوصا المعارض التي تحوي منتجات غذائية وحرفية، حيث يكون هناك إقبال كويتي كبير، وهذا دليل على ثقة الشعب الكويتي الكبيرة بالمنتج الفلسطيني، وشكر جمعية الخريجين الكويتية على استضافة معرض المنتجات الفلسطينية الرابع ودعمها. بدوره، قال المدير العام لشركة palcircless ابراهيم نجار «إن ما يميز المعرض التنوع بين الشركات، بمشاركة شركات مختلفة من قطاع غزة وصلت إلى 11 شركة رغم عراقيل الاحتلال».



وقال: ركزنا على المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والفلسطينية مئة بالمئة. وأضاف أن مشاركة وحضور عدد كبير من السفراء والمواطنين في المعرض تؤكد على قناعتهم بأهمية دعم القضية الفلسطينية والمنتج الفلسطيني، وثقتهم العالية فيه، ومساعدة في ضرورة أهمية وضرورة متابعة الشركات عملها من أجل المحافظة على مستوى عال من الجودة والتطوير خصوصا في مثل هذه الأوقات العصيبة.