شهدت عملة بيتكوين تداولات جامحة مع نهاية الأسبوع، حيث تجمعت فيها كل دوافع الصعود، مع زيادة الطلب على العملة المشفرة الناتج عن الصناديق الجديدة المتداولة في البورصة، والذي تفوق إلى حد كبير كمية بيتكوين التي يرغب حاملوها منذ فترة طويلة في بيعها.



وأشعل السوق أكثر المتداولين الذين يطاردون الزخم الصعودي، وتغطية المراكز القصيرة وزيادة الرهانات ذات الرافعة المالية على أن الاتجاه الصعودي سيستمر، وفي تعاملات أمس الصباحية ارتفع سعر بيتكوين 7% لتصل إلى مستوى 62.654 دولارا، وفقا لبيانات موقع «coinmarketcap» التي اطلعت عليها «العربية Businedd».



وقفزت عملة بيتكوين بما يصل إلى 13% إلى 63.97 ألف دولار، وهي أول رحلة لها فوق 60 ألف دولار منذ نوفمبر 2021، قبل أن تقلص مكاسبها، حيث أدى ارتفاع حركة المرور إلى انقطاع التداول وعرض 0 دولار من أرصدة مستخدمي Coinbase، أكبر بورصة للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وارتفعت بيتكوين بنحو 40% بالفعل هذا العام، ويرجع ذلك في الغالب إلى الإطلاق الناجح للصناديق المتداولة في البورصة الأميركية التي اجتذبت أكثر من 6 مليارات دولار منذ أن بدأت التداول في 11 يناير. وتم تداول عملة بيتكوين آخر مرة فوق مستوى 60 ألف دولار في نوفمبر 2021.



من جانبه، قال رئيس قسم المشتقات المالية في شركة الوساطة المالية الرئيسية للأصول الرقمية FalconX، رايان كيم: «باتت الارتفاعات جنونية للغاية».



وارتفع حجم تداول بيتكوين إلى أكثر من 79 مليار دولار، أو ما يقرب من 60% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات من موقع «CoinMarketCap». ومع ارتفاع قيمة بيتكوين أكثر فأكثر، بدأت شركة «كوينباس غلوبال» تشهد ما أشار إليه الرئيس التنفيذي بريان أرمسترونغ على منصة التواصل الاجتماعي X على أنها «زيادة كبيرة في حركة المرور».



وأفادت البورصة بأن بعض المستخدمين كانوا يواجهون أخطاء عند محاولة الشراء أو البيع وأن البعض ظهر رصيده على المنصة صفريا. وقالت Coinbase على موقعها على الإنترنت: «أصولك آمنة»، وأضافت لاحقا أن النشاط بدأ في العودة إلى طبيعته.



وأدى الارتفاع المكثف إلى دفع عملة بيتكوين لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ ديسمبر 2020، عندما قفز الرمز الرقمي بنسبة 50% إلى نحو 9600 دولار. وهذا أدى إلى قفزة في القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة.



تضاعفت قيمة عملة العملة المشفرة أكثر من 3 أضعاف منذ بداية العام الماضي، حيث عادت من انخفاض بنسبة 64% في عام 2022، في عودة ملحوظة من سلسلة من فضائح صناعة العملات المشفرة وحالات الإفلاس التي أثارت تساؤلات حول جدوى الأصول الرقمية.



وتقفز العملات الرقمية على الرغم من أن المستثمرين قلصوا توقعاتهم بشأن سياسة نقدية أكثر مرونة هذا العام، وهو ما يتضح من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. تفوقت عملة بيتكوين على الأصول التقليدية مثل الأسهم والذهب في عام 2024.