بمشاركــة نحـــو 31 متسابقا، تنطلق صباح اليوم أولى جولات بطولة الكويت للدراجات المائية (دراغ ريس) 2024، والتي تنظمها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري، وذلك في مدينة صباح الأحمد البحرية بدءا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، حيث مراسم التتويج، فيما ستتوقف خلال فترة صلاة الجمعة.



وأشار أمين السر العام ورئيس اللجنة خالد محمد الفودري، إلى أن البطولة ستشهد 3 جولات، حيث تقام الجولة الأولى في إطار احتفالات النادي بأعياد كويتنا الغالية الوطنية، فيما ستقام الجولة الثانية 8 مارس والثالثة في 19 أبريل المقبل، مبينا أن السباقات تنحصر على 3 فئات، هي الستوك بمشاركة 12 متسابقا، والسوبر ستوك بمشاركة 12 متسابقا، والأوبن التي يشارك فيها 15 متسابقا.



ووجه الفودري الدعوة لمحبي سباقات الدراجات المائية لحضور الجولة التي ستشهد منافسات مثيرة في ظل هذه المشاركة الواسعة، ومشاركة عدد من أبطال العالم، معبرا عن شكره لاهتمام ودعم الهيئة العامة للرياضة وشركة لآلئ الكويت العقارية المستضيفة لجولات البطولة.