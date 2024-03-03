صدر مرسوم رقم 28 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية جاء فيه:



٭ مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والموقعة في مدينة هانغتشو بتاريخ 22/9/2023 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.



٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. وفيما يلي تفاصيل مذكرة تفاهم:



إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية ورغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي واقتناعا منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة، وإدراكا لأهمية تعزيز مناخ الاستثمار الملائم للتعاون، فقد توصل الطرفان إلى ما يلي:



المادة 1: إن هدف هذه المذكرة هو إنشاء علاقة ثنائية طويلة الأمد للتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة بين الطرفين، وذلك من خلال عقد المشاورات المنتظمة والدخول في نشاطات ثنائية.



المادة 2: يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.



المادة 3: اتفق الطرفان على التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة على أسس المعاملة بالمثل والمصالح المشتركة، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر:



1 ـ تبادل الخبرات للتطوير، ومشاركة التجارب وبناء الأنماط والنماذج لجذب الاستثمارات والتقنيات بهدف تكثيف التنمية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.



2 ـ تنظيم البرامج التدريبية والمؤتمرات والزيارات المتبادلة للشركات ووفود الخبرة لاكتشاف فرص إضافية للتعاون.



3 ـ يعمل الطرفان على تبادل الخبرات والآليات وتوفير المعلومات حول ما يستجد من القواعد واللوائح والمقترحات التي تتعلق أو ترتبط بتصميم وإنشاء وبناء وإدارة وتشغيل المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.



4 ـ القيام بدراسات مشتركة لتحسين وتطوير آلية العمل في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.



5 ـ تشجيع المستثمرين للاستثمار في المشاريع من خلال حوافز ومميزات خاصة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة.



المادة 4: الجهات المسؤولة والقائمة على تنفيذ هذه المذكرة هي كالآتي:



٭ الجانب الكويتي: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.



٭ الجانب الصيني: إدارة شؤون غرب آسيا وآفريقيا في وزارة التجارة.



1 ـ اتفق الطرفان على أن يتم إنشاء فرق عمل مشتركة يترأسها بشكل مشترك مديري المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والمنصات المفتوحة ذات الصلة في كلا البلدين.



2 ـ تقوم فرق العمل هذه بتنظيم فعاليات ستقام تحت إطار هذه المذكرة.



3 ـ تعمل فرق العمل على عقد اجتماعات مشتركة بالتبادل بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، وتقع مسؤولية تحمل أعباء وتكاليف حضور الاجتماعات على كل طرف.



المادة 5: تتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم من خلال المشاورات الودية بين الطرفين عبر القنوات الديبلوماسية.



٭ لا تشكل هذه المذكرة التزاما قانونيا وفق القانون الدولي.



المادة 6: يقوم الطرفان وفقا للقواعد والقوانين الداخلية لكل طرف بعدم الكشف عن أي وثائق ومعلومات سرية أو بيانات سرية مقدمة من الطرف الآخر أو مستمدة من تنفيذ هذه المذكرة إلى طرف ثالث.



المادة 7: 1 ـ تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي عبر القنوات الديبلوماسية، حيث يقوم أحد الطرفين بإخطار كل منهما بدخولها حيز النفاذ، وستظل مذكرة التفاهم هذه سارية لمدة 5 سنوات.



2 ـ إذا لم يتلق أحد الطرفان الإشعار كتابيا من الطرف الآخر بنيته إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل 6 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية مذكرة التفاهم هذه، فسيتم تجديد صلاحية مذكرة التفاهم تلقائيا لفترة متتالية.