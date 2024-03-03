تم افتتاح متحف بيت الحمد بدعم مقدم من الأمانة العامة للأوقاف وبالتعاون مع هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، وهو أحد المشاريع المتميزة في الكويت، حيث آثرت الهيئة أن يكون الافتتاح خلال فبراير شهر الأعياد الوطنية.



وحضر الافتتاح كل من الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد ومدير هيئة القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها د.فهد الديحاني ومدير إدارة الصناديق الوقفية مآرب اليعقوب.



وقالت اليعقوب إن المتحف أحد المشاريع المتميزة في الكويت والتي كانت نتاج شراكة مجتمعية فاعلة مع هيئة القرآن، ويعتبر خدمة جديدة تقدم للقرآن الكريم، مبنية على الصوت والصورة والمجسمات فيها ترغيب للجمهور المسلم وغير المسلم من الصغار والكبار والذكور والإناث للتعرف على كتاب الله عز وجل، والتعريف بجهود الكويت في مجال خدمة القرآن الكريم علما وتعليما وطباعة وعناية ونشرا لعلومه، ولزيادة عدد المتاحف في الكويت، وأيضا لتسويق مطبوعات الهيئة ومنتجاتها.



وأوضحت أن المشروع يهدف إلى التعرف على مكانة القرآن الكريم بين سائر الكتب والتعريف بالمصحف الشريف والعلوم المتعلقة به وربط الزائرين بكتاب الله وتزويدهم بالمراحل التي مر بها القرآن الكريم.