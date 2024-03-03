بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عن بدء استقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي للطلبة الجدد بدءا من صباح اليوم الأحد 3 مارس للعام الدراسي 2024/2025 وذلك اثناء الدوام الرسمي ويستمر قبول الطلبات إلى 27 يونيو المقبل، وذلك في مقر الهيئة اثناء الدوام الرسمي ودون حاجة لموعد مسبق على ان يكون مستوفي الشروط وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الهيئة. ووفقا للشروط التالية:



ـ أن يكون الطالب كويتي الجنسية او من أم كويتية.



ـ أن تكون لديه شهادة اثبات اعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوى الاعاقة.



ـ ألا يقل عمر ذي الاعاقة في تاريخ 15 سبتمبر من العام الدراسي عن 3 سنوات لدور الحضانة و21 سنة للتأهيل.



المستندات المطلوبة:



ـ النموذج الخاص لفتح الملف التعليمي مكتوب بخط واضح.



ـ صورة من شهادة اثبات الاعاقة.



ـ صورة من شهادة الميلاد.



ـ صورة من البطاقة المدنية للطالب.



ـ صورة من البطاقة المدنية للأب عدد 2.



ـ البطاقة المدنية للأم عدد 2.



ـ صورة من الجنسية الاصلية للأم في حال كان الطالب غير كويتي.



ـ صورة شخصية حديثة للطالب عدد 2



ـ صورة من الشهادة الدراسية للعام الدراسي السابق.



ـ تقارير طبية ونفسية واختبار ذكاء حديث.