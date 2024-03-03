ليلى الشافعي



أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية حمد زيد البسيس عن إطلاق مشروع إفطار الصائم للعام الحالي، وذلك بهدف إطعام الطعام وتقديم يد العون والمساعدة للمستحقين داخل الكويت. وقال البسيس في تصريح صحافي إن المبرة تطرح هذا المشروع خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، انطلاقا من مبادئ شريعة الإسلام ببث روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، خصوصا مع الحاجة المتزايدة للفئات الفقيرة المتعففة، مضيفا أن مشروع إفطار الصائم أصبح إحدى السمات المميزة لشهر رمضان في الكويت بإقبال أهل الخير والعطاء على التبرع للمشروع. وأوضح أن مشروع إفطار الصائم سينفذ هذا العام داخل الكويت على محورين، الأول توزيع وجبات الإفطار في المساجد علما بأن قيمة التبرع للوجبة 1 دينار كويتي عن اليوم الواحد، أما المحور الثاني فيتمثل في توزيع السلال الغذائية التي تكفي الأسرة لأطول مدة في الشهر الفضيل، بتكلفة قيمتها 20 دينارا للسلة الواحدة. وخاطب أهل الكويت قائلا: بدعمكم وتبرعاتكم ومساعداتكم وعطفكم يصل خير الكويت إلى المحتاجين والفقراء والمتعففين، سائلا العلي القدير أن يتقبل من المتبرعين الكرام صدقاتهم ونفقاتهم وأن يكتب لهم أجر إفطار الصائمين.