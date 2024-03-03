في سعيه لرباعية متتالية غير مسبوقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، يصطدم مان سيتي بجاره اللدود وضيفه مان يونايتد في «ديربي مدينة مانشستر» على ملعب «الاتحاد» اليوم في المرحلة الـ 27 من البطولة.



وفيما فاز سيتي خمس مرات على يونايتد في آخر ست مواجهات، لا يمكن لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا التعرض لأي انطلاقة ناقصة، في ظل المواجهة المحمومة مع ليفربول وأرسنال على الصدارة.



ولن يفرز الديربي بين سيتي ويونايتد مواجهة اسكندنافية بين مهاجم الأول النرويجي إرلينغ هالاند، والثاني الدنماركي راسموس هويلوند الذي تعرض لإصابة عضلية،



وبالتالي، لن تكون المهمة الهجومية ليونايتد مفروشة بالورود، مع إصابة هويلوند وتراجع العداد التهديفي لمهاجمه الدولي ماركوس راشفورد الذي اكتفى بخمسة أهداف هذا الموسم. ويلعب اليوم كذلك بيرنلي مع بورنموث.



وحقق ليفربول فوزا في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه نوتنغهام فوريست 1-0 أمس.



وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط عن مان سيتي، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نوتنغهام فورست عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.



وفاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه ولفرهامبتون 3-0.



وسجل أهداف «الماكبايس» ألكسندر إيزاك (14) وأنتوني جوردون (33) وتينو ليفرامنتو (90+2).



وقلب توتنهام تأخره بهدف أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز 3-1. وخطف تشلسي تعادلا في الدقائق الأخيرة مع مضيفه برنتفورد 2-2.



من جانبه، فاز فولام على برايتون 3-0، وقلب وست هام تأخره أمام مضيفه إيفرتون إلى فوز 3-1.