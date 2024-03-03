أدلى مخرج فيلم «راست» جويل سوزا بشهادته أمام محكمة أميركية عن تفاصيل إصابته بطلقة نارية من مسدس كان يحمله الممثل أليك بالدوين، في حادثة تسببت بمقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز.



وقدم سوزا إفادته خلال محاكمة تجرى في سانتا في (نيو مكسيكو) لهانا غوتيريز ريد، وهي المسؤولة عن الأسلحة في موقع تصوير الفيلم.



وعرض لأول مرة مقطع فيديو جديد من موقع التصوير، أثناء محاكمة المسؤولة عن فحص الأسلحة النارية، هانا غوتيريز ريد، وظهر فيه بالدوين وهو ممسك بالمسدس ويلوح به مصوبا نحو من حوله، مما قد يزيد من متاعبه. وأظهر المقطع بالدوين وهو يومئ بمسدس مملوء بطلقات خلبية، وكذلك وهو يطلق النار من المسدس على مسافة قريبة من العاملين معه في الفيلم، بحسب تقرير لصحيفة «تلغراف» البريطانية.



وقال بريان كاربنتر، خبير الأسلحة النارية الذي استعانت به المحكمة شاهد إثبات، إنه كان «يستخدم السلاح كعصا للإشارة، كإصبعه»، منددا بالاستخفاف الذي أظهره طاقم العمل فيما يخص مسألة السلامة. وتحول تصوير «راست» إلى مأساة في أكتوبر 2021 في مزرعة في ولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، فقد صوب أليك بالدوين سلاحا كان يفترض أنه يحتوي على رصاصات فارغة فقط، لكن مقذوفة حقيقية تسببت في مقتل المصورة السينمائية هاتشينز وإصابة المخرج سوزا.