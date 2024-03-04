أسامة دياب





أشاد السفير الجزائري لدى البلاد نور الدين مريم بقوة ومتانة العلاقات الكويتية ـ الجزائرية والتي وصفها بالأخوية والتاريخية والتي تتطور بشكل ملحوظ على جميع الأصعدة وعلى المستويين الرسمي والشعبي ومختلف مجالات التعاون.

وأشار السفير ـ في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح صالون فن الطبخ الجزائري الأول في الكويت ـ إلى عدد من الأولويات على اجندته خلال الفترة القادمة، منها البناء على العلاقات القوية بين البلدين وتعزيزها اقتصاديا وتجاريا من خلال الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى، لافتا إلى أن استئناف رحلات الطيران المباشر من أهم الاهداف في المرحلة المقبلة من خلال الحوار والمباحثات مع الجهات المعنية في الجزائر الكويت والتنسيق بينها. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى إلى مستوى الطموح مقارنة بالإمكانات المتاحة في البلدين الشقيقين، معربا عن أمله في زيادة معدلاته في المستقبل القريب، مشيرا إلى وجود استثمارات كويتية في الجزائر، ولعل الاستثمار الكويتي الأكبر والأهم موجود في القطاع المصرفي من خلال بنك الخليج الجزائر التابع لمجموعة برقان ويضم أكثر من 60 فرعا في مختلف المدن الجزائرية. وكشف عن ان تعداد ابناء الجالية الجزائرية في الكويت نحو 2000 نسمة، مبينا انها جالية نوعية ومؤهلة على مستوى رفيع تساهم بشكل فاعل في تنمية الكويت وتقوية الروابط بين الشعبين الصديقين. ولفت إلى ان التبادل الثقافي جسر مهم من جسور التواصل بين الشعوب وعامل مهم يعزز التفاهم المشترك ويمضي قدما بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، مشيرا إلى حرصه على تعريف الكويتي بكل ما تزخر به الجزائر من ثقافة غنية ومتنوعة، مشيرا إلى أن صالون فن الطبخ الجزائري الأول في الكويت خطوة أولى في هذا الصدد، فضلا عن كونه نوعا من المشاركة للكويت في اعيادها الوطنية من خلال تذوق الاطباق المميزة من المطبخ الجزائري، داعيا الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت إلى زيارة بلاده واستكشاف الجوانب الثرية والمتنوعة في الثقافة والتراث الجزائري العريق. وأشار إلى أهمية ديبلوماسية الطعام ـ كشكل من أشكال الديبلوماسية غير الرسمية - ومساهمتها الواضحة في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، وتوطيدها، مضيفا: الكثيرون من الكويتيين يعرفون الجزائر جيدا.