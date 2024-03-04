أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتية أمس استعدادها لشهر رمضان المبارك بإطلاق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار «أغيثوا فلسطين».



وقالت الأمين العام في «الهلال الأحمر» مها البرجس لـ «كونا» إن الجمعية تواصل جهودها وغيرها في فلسطين لاسيما قطاع غزة ضمن الرسالة الإنسانية السامية ونهج الكويت قيادة وحكومة وشعبا للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون واستكمالا لعدة مشاريع إغاثية سابقة.



وأضافت البرجس أن هذا العمل واجب إنســاني وأخــــوي يحرص أهل الكويت على تأديته لأشقائهم الصامدين في فلسطين، مشيرة إلى أن الشهر الفضيل فرصة ملائمة لمد يد العون للأشقاء في فلسطين وتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم لما يتعرضون له من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.



وأوضحــــــت أن مشـــــروع إفطـــار الصائم في فلسطين سيستمر طوال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أهمية دعم الجمعية لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم بوجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت إنه من واجبنا الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين وما يعانونه من ويلات الحرب من قبل الكيان الصهيوني، يأتي مشروع السلة الغذائية وإفطار الصائم تلبية لحاجاتهم ومن باب الإخاء والتعاضد، وذلك بالمساهمة عبر التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار «أغيثوا فلسطين»



وأشارت إلى مواصلة جمعية الهلال الأحمر الكويتية جهودها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة، وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها للتخفيف عن الأشقاء.