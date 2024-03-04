تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التطوير الإسكاني وتمويل المشاريع



عاطف رمضان



بحث مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي مع وفد من غرفة التجارة الصينية وممثلين عن السفارة الصينية لدى البلاد مشاريع الاستثمار التي تطرحها «السكنية» وكيفية تطويرها وتعزيز عملية تطوير المباني واستخدام الطاقة البديلة التي تستخدمها المؤسسة خلال عمليات بناء المدن السكنية.



جاء ذلك خلال استقبال العنزي وقياديي المؤسسة أمس وفد غرفة التجارة الصينية وممثلي السفارة الصينية لدى البلاد.



وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن زيارة الوفد الصيني جاءت لتعزيز العلاقة بين البلدين والتعاون المشترك في مجالات البناء والإسكان، مشيرة إلى أنه وخلال اللقاء بحث الطرفان ما يتعلق بتطوير المدن السكنية ومشاريع البنية التحتية والمباني العامة وغيرها من بنود يمكن أن تحقق الفائدة للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية.



ولفتت إلى أنه جرى الحديث حول تفعيل مذكرة التفاهم بين الكويت والصين للتطوير الإسكاني وتمويل المشاريع بناء على بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة، وتنظيم الزيارات المتبادلة ومشاركة المعلومات الفنية، وتشجيع المنظمات والجهات المتخصصة على تقديم الاستشارات للمساهمة في إعداد استراتيجية تطوير المشاريع الإسكانية في الكويت، وتحديد الجدوى المالية لها وتسهيل تبادل الخبرة وتمويل وتطوير وإدارة المشاريع الإسكانية والبيانات الأساسية والخبرات والدراسات والاستشارات ذات العلاقة بالتطوير الإسكاني.