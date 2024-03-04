الدوحة - فريد عبدالباقي



حدد الجهاز الفني لمنتخب قطر الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز يوم 18 مارس الجاري، موعدا لتجمع العنابي قبل السفر إلى الكويت استعدادا لمواجهة منتخبنا الوطني «الأزرق» الخميس 21 مارس الجاري في ثالث جولات المجموعة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، وتضم المجموعة أيضا منتخب الهند وأفغانستان، وفي الجولة الرابعة يستضيف العنابي، منتخبنا الوطني الثلاثاء 26 مارس الجاري.



وبدأ العنابي مرحلة التصفيات المزدوجة بانتصارين على أفغانستان 8-1، والهند 3-0، في الجولتين الأولى والثانية.



هذا، واعتلى مهاجم منتخب قطر ونادي السد أكرم عفيف صدارة قائمة هدافي العالم، وذلك بعد أن حل في المركز الأول برصيد 12 هدفا.



استطاع أكرم عفيف تسجيل هاتريك في لقاء نادي قطر الأخير في الجولة الـ 15 من الدوري القطري، وهي أول أهدافه مع نادي السد خلال العام الحالي 2024، ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للإحصائيات (IFFHS) يتفوق أكرم على المهاجم العراقي بنادي القوة الجوية أيمن حسين، ولاعب غينيا الاستوائية إميليو نسو، والمهاجم الأنغولي لنادي الوكرة القطري جيلسون دالا، والمهاجم الأردني للنادي الأهلي القطري يزن النعيمات.



سجل أكرم عفيف 9 أهداف دولية بقميص العنابي في عام 2024،8 منها في بطولة كأس أمم آسيا قطر 2023 والتي توج خلالها بلقب هداف البطولة بعد تسجيله هاتريك في مرمى منتخب الأردن بالمباراة النهائية، بالإضافة إلى هدف ضد منتخب الأردن أيضا في المباراة الودية الدولية قبل البطولة، والتي انتهت بفوز النشامى 2-1 على ستاد ثاني بن جاسم بالغرافة ضمن تحضيرات المنتخبين قبل انطلاق البطولة القارية.