مبارك الخالدي



أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي عن انطلاق فعالية «يوم الكويت الرياضي» تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وذلك في الساعة الثامنة من صباح السبت المقبل 9 مارس.



وبهذه المناسبة، قال معرفي في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع خالد الصقعبي ونائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام لمجموعة بيت التمويل الكويتي يوسف الرويح والمدير التنفيذي لشركة سافكس أحمد الماجد، قال إن هذا الحدث الرياضي المجتمعي هو الأول من نوعه ومفتوح لجميع الفئات والأعمار في الكويت بتنظيم الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وإشراف الهيئة العامة للرياضة، مشيرا إلى أن الأنشطة تشمل رياضات المشي والجري والدراجات الهوائية والعديد من الفعاليات الأسرية والترفيهية، داعيا الجميع للمشاركة في هذا اليوم المميز.



وتوجه بالشكر إلى كل من مؤسسات الدولة المشاركة والهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية ومؤسسات القطاع الخاص المشاركة في هذه الفعالية. بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون الرياضة التنافسية في الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله ان الفعالية ستكون في جسر الشيخ جابر وتتضمن سباق مشي لمسافة 5 كيلومترات وسباقاً للدراجات الهوائية لمسافة 15 كيلومترا، كما تتضمن فعاليات رياضية واستعراضية ومسابقات جماعية.



وقال ان انطلاق هذا اليوم بمشاركة جميع قطاعات الدولة وشرائح المجتمع المختلفة بمثابة حلم وتحقق والذي سيقام كل عام، مبينا انه يوم يساعد على زيادة الوعي الرياضي في المجتمع، لذلك تولي له الهيئة اهتماما خاصا لرفع الوعي وإشراك الجميع في الأنشطة الرياضية لحياة افضل.



وتوجه بالشكر إلى كل من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح والوزير معرفي على دعمهما للرياضة وللرياضيين، كما شكر الجهات الراعية لهذه الفعالية التي تولي اهتماما خاصا للرياضة المجتمعية.



بدوره، أكد يوسف الرويح دعم «بيتك» لهذا اليوم النوعي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه المجتمع والقطاع الرياضي.



وأضاف ان هذه الفعالية هي بادرة رياضية تعزز مسيرة النمو وتدعم الرياضة وتخلق حياة صحية ومجتمعا حيويا نابضا بالحياة بها، لاسيما ان الرياضة تمثل واحدة من أساسيات العصر الحديث ووسيلة حيوية للتقارب بين مختلف الشرائح والفئات.