أهدى فيل فودن فريقه مان سيتي حامل اللقب فوزا مهما جدا في فترة حساسة من الموسم، وذلك بعدما سجل هدفين قلب بهما الطاولة على الجار اللدود مان يونايتد الذي تقدم على مضيفه قبل أن يخسر في النهاية 1-3 الأحد في المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



سجل ثلاثية «السيتي» كل من فودن (56 و80) والنرويجي إيرلينغ هالاند (90+1)، بعد أن تقدم «اليونايتد» بهدف سجله ماركوس راشفورد (8).



وقبل الحلول على ليفربول المتصدر الأحد المقبل، ومن ثم مواجهة نيوكاسل في ربع نهائي الكأس، وأرسنال الثالث في المرحلة الثلاثين من الدوري، كان الفوز بالديربي مهما جدا لـ «السيتي» في مشواره من أجل محاولة الفوز بالثلاثية للموسم الثاني تواليا.



وبالفوز السادس في آخر سبع مواجهات مع يونايتد، أبقى مان سيتي على فارق النقطة الذي يفصله عن ليفربول (63 نقطة) الفائز السبت على نوتنغهام 1-0.



في المقابل، تجمد رصيد يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن أستون فيلا، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.



وعاد بورنموث من ملعب بيرنلي الجريح بفوزه الأول هذا العام، وذلك بتغلبه عليه 2-0.



ويدين بورنموث بالفوز الذي رفع به رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر فيما بقي رصيد منافسه عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان، إلى الهولندي جاستن كلويفرت والغاني أنطوان سيمينيو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 13 و88 تواليا.



وتختتم المرحلة الـ 27 من «البريمييرليغ» بلقاء يجمع شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب برصيد 13 نقطة، وأرسنال الثالث بـ 58 نقطة، ويسعى «المدفعجية» إلى تحقيق الفوز على ملعب «برامول لين» معقل شيفيلد، لمواصلة الضغط على ليفربول و«السيتي»، واستغلال أي تراجع لهما لخطف قمة الترتيب، خاصة أن نتيجة المباراة تعتبر في المتناول مع فريق يعيش مرحلة صعبة في صراعه لأجل التشبث بأمل البقاء ضمن فرق «الممتاز» الموسم المقبل.