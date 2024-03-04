منصور السلطان



تمكن رجال دوريات اسناد محافظة الفروانية فجر أمس من ضبط وافدين بحوزتهما «شبو - حشيش - كيميكال - حبوب مخدرة» وأدوات تعاط.



وجرى توقيف المتهمين بعد الاشتباه بسيارة حاول قائدها الفرار فور مشاهدتهما لدورية الشرطة وبعد اللحاق بهما واجبارهما على التوقف تبين انهما وافدان وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على كيس به المواد المخدرة.



وخلال التحقيق الاولي معهما اعترفا بأنهما يجلبان المواد المخدرة من شخص وهما دورهما البيع للمتعاطين.



وعليه، تم اقتيادهما وإحالتهما وكمية المخدرات المضبوطة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.