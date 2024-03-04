هادي العنزي



فاز منتخبنا الوطني لـ «ثلاثيات» كرة السلة للشابات على نظيره المنتخب السعودي 21-5 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأول، في العاصمة العمانية (مسقط)، ليتوج بطلا للبطولة الخليجية تحت 18 سنة. وظفرت شابات منتخب سلطنة عمان مستضيف البطولة بالمركز الثالث بعد فوزهن على نظيراتهن المنتخب الإماراتي 8-6. وجاءت مشاركة «أزرق» الشباب دون المستوى المأمول، بعدما حل في المركز الرابع، إثر خسارته من المنتخب الإماراتي 14-16 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع. وباشر منتخبا الشابات والشباب المشاركة في منافسات البطولة العربية أمس، والتي تستضيفها العاصمة العمانية (مسقط) أيضا. إلى ذلك، توج فريق كرة السلة للثلاثيات بالنادي العربي بطلا لبطولة الأندية التي نظمها الاتحاد، وذلك بعد تغلبه على النصر 21-13 في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على صالة الاتحاد. وحل فريق القادسية في المركز الثالث بعد تفوقه على الصليبخات 21-7، في المواجهة التي سبقت المباراة النهائية، وقد حضر رئيس مجلس الاتحاد ضاري برجس، ونائبه محسن السحمي، وأمين السر المساعد عويد العنزي، الذين توجوا الفائزين بالميداليات عقب انتهاء البطولة.