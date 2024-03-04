هادي العنزي



ذكر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا أن فريقه قدم أداء جيدا أمام ضيفه القادسية أول من أمس، رغم الهزيمة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الـ 17 لدوري زين للدرجة الممتازة، لكنه لم يكن الأفضل للسماوي.



وأكد ميشا أن السالمية مر بلحظات سيئة، بعد خروج المدافع فهد المجمد للإصابة، مبينا «اضطررنا لتبديل المجمد بعد إصابته، الذي يشكل عنصرا مهما في خط الدفاع، ومتفاهم بدرجة كبيرة مع أليكس ليما وبدر جمال، ولكن على الرغم من ذلك لم يشكل القادسية خطرا حقيقيا على مرمانا، وكنا الأقرب للمبادرة بالتسجيل، ولكن لم يكن الهادي السنوسي، وعبدالمحسن التركماني بالسرعة المطلوبة لإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل».



وأشار ميشا إلى أن الخسارة الأولى للسالمية بقيادته لم تكن جيدة على الإطلاق، وقال: «لدي شعور مزدوج، فنحن لعبنا مباراة جيدة، وسعيد بروح اللاعبين، واتباعهم للنهج التكتيكي المطلوب منهم، ولكن على الجهة الأخرى، خرجنا خاسرين في نهاية مباراة متكافئة، وعلينا تقبل النتيجة، ونأمل التحضير جيدا للمباراة المقبلة».