بشرى شعبان



اختتمت الهيئة العامة للقوى العاملة اللقاء التنسيقي الثالث لشرح لائحة تكويت العقود الحكومية للجهات المعنية، حيث استضافت الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلين من 42 جهة حكومية وذلك لعرض تفاصيل لائحة التكويت بناء على قرار مجلس الوزراء 1179 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 30/10/2023 تمهيدا للبدء في دخولها حيز التطبيق في شهر مايو 2024.



وتهدف اللائحة إلى تشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية بالإضافة إلى انها ستسهم في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرة العلمية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود، كما أنها تعتبر إحدى آليات مشروع رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة.



وتم خلال اللقاء شرح قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن لائحة توظيف القوى العاملة الوطنية بالعقود الحكومية بالإضافة إلى شرح آلية العمل بين وحدات التكويت والهيئة العامة للقوى العاملة من خلال تشكيل «وحدة التكويت».



وفي الختام، تم فتح باب النقاش والحوار والإجابة على الأسئلة والاستفسارات المطروحة من قبل ممثلي الجهات الحكومية وتوضيحها من قبل الهيئة.