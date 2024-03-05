أكد أن تشريف وحضور القيادة السياسية هذا العمل لدلالة تؤكد ما حمله وعبر عنه من محبة وقيم راسخة في وجداننا جميعاً

روزير الإعلام: الأوبريت عبّر عن الوحدة الوطنية

ليحفظ الله الوطن العزيز ويُدم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدها

ما قدمه أبناء الوطن من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة سيبقى نبراساً نقتدي به ونحمله إلى الأجيال المتعاقبة للحفاظ على وطننا الغالي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أقيم حفل الأوبريت الوطني «قصة وطن»، وذلك على مسرح قصر بيان.



وشهد الحفل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وكبار المسؤولين بالدولة.



استهل الحفل بالسلام الوطني، بعدها بدأ الأوبريت الوطني «قصة وطن»، حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول تاريخ الكويت ونشأتها وترابط أهلها الذين جمعهم حب الوطن والانتماء والولاء لأرضه، ولوحات جسدت اروع صور اللحمة لشعوب دول الخليج العربي وتكاتفهم سعيا نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، ولوحات حول خطاب صاحب السمو الذي يشكل نبراسا في أسمى معاني حب الوطن الغالي والإخلاص له.



هذا، وقد تم تقديم هدية تذكارية إلى صاحب السمو بهذه المناسبة.



وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر إلى وزير الإعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري، وإلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، وإلى رئيسة مركز العمل التطوعي أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق للأوبريت الوطني «قصة وطن» الذي أقامته وزارة التربية برعاية وحضور سموه، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى الأعياد الوطنية لهذا العام 2024.



وأشاد سموه بما تميز به هذا الأوبريت من مستوى فني رفيع وبما تضمنه من تجسيد لمعاني الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وبالأداء المتميز للطلاب والطالبات الذين شاركوا في تقديم هذا الأوبريت الوطني على أكمل وجه والذي أسهم في نجاحه وإخراجه بحلته الجميلة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدهار.



من جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري عن تشرفه وسعادته وأعضاء اللجنة وفريق الأوبريت الوطني «قصة وطن» بتشريف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورعاية سموه وحضوره الأوبريت على مسرح قصر بيان ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.



وقال الوزير المطيري لـ«كونا» إن تشريف وحضور القيادة السياسية لهذا العمل الوطني ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وكبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة لدلالة تؤكد ما حمله وعبر عنه الأوبريت من محبة وقيم وطنية راسخة في وجداننا جميعا.



ولفت إلى أن أوبريت «قصة وطن» جسد في لوحاته الفنية مضامين وطنية يؤكدها تاريخ وطننا الغالي وترسخ لمفاهيم الوحدة الوطنية والتلاحم والمحبة بين القيادة والشعب في سيرة هذا الوطن العطرة وما قدمه أبناؤه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة وباقية إلى الأبد كونها نبراسا نقتدي به ونحمله إلى الأجيال المتعاقبة للحفاظ على وطننا الغالي والعمل على نهضته وتطوره.



وثمن الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، وكل قطاعات الوزارة وجميع أبنائنا الطلاب والطالبات المشاركين في الأوبريت الذي يجسد المعاني الوطنية ومحبة الوطن وما بذلوه من جهود ملحوظة لإنجاح هذا العمل الوطني الكبير.



وأعرب عن خالص الشكر لجهود الأخوات والإخوة في اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبــــــات الوطنية، وفي مقدمتهم الشيخة أمثال الأحمد وممثلو جميع الجهات المشاركة على كل الجهود المبذولة في متابعة مراحل التحضير والإعداد والتدريب وصولا الى العرض النهائي المميز لهذا الأوبريت.



وأثنى الوزير المطيري على العمل المخلص من الكوادر الوطنية في وزارة الإعلام والشركة المنفذة للأوبريت الوطني «قصة وطن» بما يمثل الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبما يؤكد على ما نملكه من طاقات بشرية وظفت الإمكانات التكنولوجية ليظهر لنا هذا الإبداع في هذا العمل الوطني.