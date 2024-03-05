عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، عن تفعيل البصمة على جميع مديري العموم والموجهين ومديري المدارس وجميع العاملين فيها.



وقالت الحمدان في كتاب وجهته إلى وزير التربية د. عادل العدواني إنه لا يجوز للجهة الحكومية أن تعفي من البصمة أي فئات أخرى أيا كان مستوى وظائفهم الإشرافية أو المصنفة أو مدة خدمتهم، لذا يرجى التفضل بالاطلاع والتوجيه بالرأي حتى يتسنى لنا مخاطبة القطاع المختص للبدء في إجراءات تفعيل البصمة على جميع مديري العموم والموجهين ومديري المدارس وجميع العاملين فيها.