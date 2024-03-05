نظمت شركة نفط الكويت حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة والعشرين من جائزة الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والأمن والبيئة، والذي أقيم هذا العام تحت شعار «بناء بيئة آمنة»، وذلك في فندق «غراند حيات» بمجمع «360» التجاري. حضر الحفل الرئيس التنفيذي أحمد جابر العيدان، وعدد من نواب الرئيس التنفيذي ومديري المجموعات ورؤساء الفرق وأعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية للجائزة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، والجيش الكويتي، والقوة البحرية، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للبيئة.



وافتتح العيدان الحفل بكلمة ترحيبية أكد فيها أن الشركة حققت العديد من النجاحات، في ظل تحديات كثيرة على خلفية التوسع في أعداد المنشآت وأبراج الحفر، ومنها مبادرات الشركة في الوصول إلى الحياد الكربوني، حيث تمكنت من خفض حرق الغاز إلى أقل من نصف بالمئة، الأمر الذي يعزز الالتزامات البيئية. وأضاف العيدان أن الشركة وضعت خريطة طريق للتحول في مجال الطاقة تعتمد على عدة مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية، والاستثمار في الطاقة البديلة بعمليات إنتاج النفط والغاز، كما بدأت بوضع الخطط الرامية للبدء في إنتاج الهيدروجين الأزرق لزيادة حصة الطاقة النظيفة في عملياتها.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة التوجيهية للجائزة، مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة في الشركة شملان الرومي، أن نفط الكويت تعتبر البيئة الآمنة أحد أهدافها الاستراتيجية وأولوية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن ثم وزع الرئيس التنفيذي الدروع التقديرية على ممثلي المؤسسات والهيئات والوزارات المشاركة، إضافة إلى الفرق الفائزة في فئات الجائزة السبع المختلفة، إلى جانب المقاولين والشباب والأطفال.