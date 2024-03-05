استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان نائب الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة د.سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق علي حسن مويني، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى ماري ماي سايمون حاكم عام كندا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس وزراء كندا الأسبق بريان مولروني،مستذكرا سموه بكل التقدير مناقب الفقيد ودوره المحوري ومواقفه المشرفة تجاه دولة الكويت التي ساهمت في تحريرها عام 1991 خلال توليه منصب رئيس وزراء كندا، راجيا سموه لأسرته وذويه جميل الصبر.