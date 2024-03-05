منصور السلطان



تمكن رجال فرقة التفتيش في الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، من ضبط عسكري يعمل في حراسة السجون بحوزته مواد مخدرة حاول تهريبها إلى أحد السجناء مقابل مبلغ مالي، وتمت إحالة المتهم إلى الجهة المختصة.



وقال مصدر امني ان رجال فرقة التفتيش العشوائي وخلال دخولهم مبنى السجن للتفتيش تم الاشتباه بعسكري يعمل في حراسة السجناء، حيث ظهرت عليه علامات الخوف والارتباك، وبعد تفتيشه ذاتيا عثر معه على مواد مخدرة مخبأة بطريقة سرية في أماكن حساسة بجسمه. وخلال التحقيق الأولي معه اعترف بأنه كان ينوي تهريب المواد المخدرة إلى أحد السجناء مقابل مبلغ مالي.